رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يصل إلى تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 29 ماي 2021، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم 31 ماي 2021.

وحيا رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد رئيس الجمهورية، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع محمد المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كما سيعقد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.

كلمات البحث :تونس;رئيس المجلس الرئاسي الليبي;محمد المنفي