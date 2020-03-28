رئيس الهايكا يُقرر إيقاف برنامج لكلنا تونس

قرر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري استعجاليا، اليوم السبت 28 مارس 2020، إيقاف برنامج لكلنا تونس الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة التاسعة لمدة 3 أشهر وعرض المـلف على مجلس الهيئة للنظر فيه.

وجاء هذا القرار لما تضمنته حلقة 27 مارس من البرنامج من عدم احترام لكرامة الإنسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون اذن منهم ومن خلال ما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين.

كما قرر رئيس الهايكا سحب حلقة البرنامج موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع الصفحات التابعة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.

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