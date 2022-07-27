رئيس بعثة الجامعة العربية: الاستفتاء دار في مناخ من الشفافية ولم نُسجّل خروقات

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، السفير عبد الحسين الهنداوي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة وملاحظة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، والوفد المرافق له، وذلك بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ورحب الوزير بضيوف تونس، مثمنا جهودهم البناءة وحرصهم على سير عملية الاستفتاء في إطار من الشفافية والنزاهة وفقا لما تقتضيه الآليات الديمقراطية، وهو ما سعت بلادنا، طيلة الاعداد لهذا الاستحقاق الهام، إلى ضمانه وضمان مشاركة الشعب التونسي فيه بكامل ارادته وحريته.

من جهته، عبّر السفير عبد الحسين الهنداوي عن شكره للجهات التونسية على تقديم التسهيلات المطلوبة لوفد الجامعة العربية حتى يضطلع بمهامه على أحسن وجه في كنف الحياد التام، مبرزا أن الاستفتاء دار في مناخ من الهدوء وفي كنف النزاهة والشفافية ولم يسجل الوفد الذي كان أعضاؤه موزعين على عدد هام من مكاتب الاقتراع أية اخلالات او خروقات باستثناء بعض النواقص في قائمات التسجيل وقد تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معالجتها في الابان.

وثمّن وفد الجامعة العربية بالمناسبة الاعداد الجيد للهيئة لهذا الاستحقاق، معتبرا إياها مكسبا للشعب التونسي و مؤكّدا استعداد الجامعة لتقديم جميع أنواع الدعم لبلادنا.

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