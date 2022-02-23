رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: «لقد حققنا تقدما جيدا في المحادثات مع تونس»

كشف البنك المركزي التونسي في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أنّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لأجل تونس، كريس جيريجات أكّد عقب زيارة أفتراضية انطلقت منذ يوم 14 فيفري 2022 واستكملت أمس، الثلاثاء 22 فيفري 2022، أن المحادثات مع السلطات التونسيّة سجّلت تقدّما.

وقال المسؤول نقلا عن المصدر ذاته: « لقد حققنا تقدما جيدا.. وسنواصل مناقشاتنا في الأسابيع القادمة للنظر في إمكانية الدخول في برنامج تمويلي جديد مع تونس » .

كما أعلن البنك بأنّ الصندوق « سيظل، كما كان من قبل، على تواصل وثيق مع السلطات لدعم تونس وشعبها » .

وقد اختتم خبراء صندوق النقد الدولي أمس، الثلاثاء، 22 فيفري 2022، زيارة افتراضية إلى تونس لعقد مناقشات تقنية تهدف إلى الإحاطة ببرنامج الإصلاح، الذي وضعته السلطات التونسية.

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