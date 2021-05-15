رئيس بلدية الكرم يمنع بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان الصهيوني بالفضاءات التجارية

أًصدر رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم السبت، قرارا بمنع المغازات العامة و الفضاءات التجارية بالمنطقة البلدية بيع بضائع تعمد أصحابها بيعها أو ترويجها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يحجر هذا القرار عرض أو بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان الصهيوني حسب الرمز 729 او 871.

و كل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل.

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