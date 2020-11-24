رئيس بلدية النفيضة: وزارة التجهيز تتحمّل مسؤولية ما حدث للضحية «مريم»

قال رئيس بلدية النفيضة عبد اللطيف حمودة في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، إنه في صورة وجود خطأ تقني تسبب في وفاة الفتاة « مريم الذهبي » نتيجة سقوطها في مجرى مياه، فإن مصالح وزارة التجهيز بالنفيضة ومجمع الصيانة والتصرف التابع للمنطقة الصناعية بالنفيضة يتحملان المسؤولة عن الحادثة.

وبين حمودة بأن مهمة البلدية هي التنبيه للقيام بأشغال الصيانة اللازمة وقد قامت بدورها في تنبيه مصالح التجهيز في عدة مناسبات لأن صيانة الطرق المرقمة من مهامها وليست من مهام البلدية .

وأكد المتحدث بأن البلدية قامت منذ أسبوعين فقط بتنظيف المنطقة بالإمكانيات المتوفرة لديها رغم أنها مرجع نظر التجهيز .

وكان المدير الجهوي للتجهيز بسوسة « منذر الساعي » قد أكد أن الفتاة التي توفيت سقطت في مجرى مائي ترابي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالنقطة الكيلومترية 100، مشيرا إلى أن مياه الأمطار جرفت الفتاة إلى إحدى قنوات الصرف بقطر 60 صم وخرجت من الجهة الأخرى وقد تم إنتشال جثتها من طرف أعوان الحماية المدنية بعد توقف قلبها ورئتيها.

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