رئيس بلدية بنزرت: أُواصل ممارسة مهامي رغم قرار إعفائي

أكّد رئيس بلدية بنزرت المعفى كمال بن عمارة في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك اف ام على هامش يوم دراسي للجامعة الوطنية للبلديات بالحمامات اليوم الأربعاء، أنه يواصل ممارسة مهامه على رأس المجلس البلدي ببنزرت رغم قرار إعفائه ورغم الأقفال الموضوعة على مكتبه.

وكشف بن عمارة أن قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعن الذي تقدم به لم يصدر وتأخر ما يزيد عن الشهر، مُرجعا سبب ذلك إلى إمكانية عدم تقديم وزارة الداخلية والحكومة لإفادتها لدى القاضي الإداري المتعهد بالنظر في موضوع الطعن.

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