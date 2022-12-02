رئيس بلدية بنزرت المُقال: أنا شبه متأكد من أن الدولة الفرنسية ضغطت على تونس لإعفائي

أكد رئيس بلدية بنزرت المقال كمال بن عمارة في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أنه شبه متأكد من أن الدولة الفرنسية ضغطت على تونس من أجل إعفائه من مهامه وذلك على خلفية القضية التي رفعتها البلدية ضدّ الدولة الفرنسية لجبر الضرر بعد الجرائم التي ارتكبتها في الجهة سنة 1961.

وقال بن عمارة إنّه لم يتم إعلامه بخبر إعفائه بل تلقى الخبر عن طريق صديق بعد نشره في الرائد الرسمي.

وأوضح المتحدث بخصوص الخلافات بين بلدية بنزرت والولاية: »صحيح أنني مترشح عن حركة النهضة لكنني لست عضوا فيها وصحيح أنني ضد مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن هذه الخلافات لم تؤثر على عملي على رأس البلدية ».

وللتذكير فقد أعلن رئيس البلدية المقال في شريط فيديو على الصفحة الرسمية لبلدية بنزرت يوم أمس الخميس، أن قرار تنحيته لن يكون ساري المفعول إلا بعد الطعن الذي سيقوم به لدى المحكمة الإدارية، مضيفا بقوله: « القضاء بيننا » .