رئيس بلدية مرناق: لم تُوجّه لي أي تهمة وتمّ الاستماع لي كشاهد

أعلن رئيس بلدية مرناق عمر الحرباوي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أنه قد تم إطلاق سراحه بعد الاحتفاظ به اثر انتحار شاب في الجهة.

وأكد الحرباوي أنه « لم توجّه إليه أي تهمة وأنه قد تم الاستماع له كشاهد » ، مؤكدا وجود ما اعتبره عملية « تحريض » ضدّه نظرا لكونه ينتمي إلى حزب سياسي (حركة النهضة)، وفق قوله.

وأكد المتحدث بأن الشاب المذكور بائع متجوّل وقد طلب مقابلته وأعلمه بافتكاك الميزان الذي يستعمله في البيع من قبل أعوان الشرطة البلدية، مشيرا إلى أنه قد استفسر عن الأمر ولم يستطع مساعدته في استرجاعه نظرا لأنه كان منتصبا بصفة عشوائية.

وأوضح أنه جاء مرة أخرى لمقابلته فنصحه بتغيير المكان ومساعدته على الانتصاب في مكان مرخّص فيه، لكنه غادر المكان دون رجعة إلى حين سماع خبر إقدامه على الانتحار.

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