عميد الأطباء: لن يعود بإمكاننا التحكم في تفشي وباء كورونا في المدة المقبلة

أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء سليم بن صالح في حوار لللقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الجمعة، أنه يجب على الجميع من أطباء ومواطنين أن يقتنعوا بأنه لن يعود بإمكاننا التحكم في تفشي وباء كورونا في المدة المقبلة.

ودعا بن صالح التونسيين إلى الحماية والوقاية عبر ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، داعيا سلطة الإشراف إلى عدم الإعلان عن أعداد المصابين يوميا والإكتفاء بالإعلان عن الأرقام الهامة على غرار عدد المقيمين بالمستشفيات وغرف الإنعاش والوفيات والمتعافين باعتبار و أن 80 بالمائة من المصابين ليست لهم أعراض.

كما أشار المتحدث إلى صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي بالنسبة للتعليم الابتدائي.

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