رئيس غرفة الكتبيين: أسعار الكراس المدعّم لم تشهد أي تغيير أو زيادة

أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين، جمال الدين دردور، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن أسعار الكراس المدعم لم تشهد أي تغيير أو زيادة مقارنة بالأسعار المعتمدة خلال العودة الدراسية الماضية.

وأوضح رئيس غرفة الكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التلقليدية، اليوم الخميس، أن سعر الكراس المدعم لن يتغير عن السعر المحدد منذ العودة الدراسية 2021 – 2022، مشيرا الى أنه سيتم طباعة السعر على الغلاف الخارجي للكراس المدعم.

وأكد المتحدث الانطلاق منذ بداية شهر أوت الحالي في تصنيع وطباعة الكميات الجديدة من الكراس المدعم والمخصصة للسنة الدراسية المقبلة قصد الشروع، آخر الشهر في توزيعها.

أما بالنسبة للكراس غير المدعم، فبين دردور أن سعر هذا النوع من الكراس المدرسي عرف ارتفاعا منذ شهر جانفي 2022 اي خلال السنة الدراسية 2021-2022، دون أن يحدد نسبة هذه الزيادة في الاسعار.

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