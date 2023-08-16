رئيس غرفة منتجي المشروبات الغازية يُوضّح أسباب نقص مادة «القازوز»

أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية لسعد مزاح في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن النقص في تزويد السوق هو جراء عطب في معمل الغاز بأوتيك منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأبرز المتحدث بأن تعطيلات إدارية كانت وراء هذا التأخير، ومن المنتظر تصليح هذا العطب في بداية شهر سبتمبر القادم.

وكشف المتحدث بأنه منذ شهر نوفمبر الفارط يتزودون بمادة الغاز من القطر الجزائري لكن بعد عطب في إحدى المنشآت تقلص العرض مما أثر على الانتاج في معامل المشروبات الغازية في تونس.

هذا وأشار مزاح إلى انهم بصدد البحث عن مزود جديد بمادة الغاز من مصر، وفق تعبيره كي تعود مصانع المشروبات الغازية للعمل بصفة عادية بعد التزود بمادة الغاز.

كلمات البحث :القازوز;المشروبات الغازية;نقص