رئيس غينيا بيساو: تصريحات سعيد بشأن الأفارقة «تمّ تأويلها بشكل خاطئ»

أكد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو بقصر قرطاج مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء « تم تأويلها بشكل خاطئ ».

وأضاف امبالو: « بعد التأويل الخاطئ لتصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن أفارقة جنوب الصحراء، لم أكن لأتصور بأن تكون تونس بلد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بلدا عنصريا ».

وتابع مخاطبا الرئيس سعيد: « كلنا أفارقة .. أنتم أيضا أفارقة بغض النظر عن لون البشر.. وكلنا إخوة ».

وشدد على أنه « يجب ألا تفسر الأمور بطريقة خاطئة .. وهناك من يستغل هذه التأويلات ».

من جهته، استنكر سعيد ما اعتبرها تأويلات مغلوطة لتصريحاته بخصوص المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، مشدّدا على أن تونس أرض تسامح ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية.

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