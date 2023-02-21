رئيس لجنة الصلح الجزائي: تلقّيْنَا عشرات المطالب لإجراء الصلح

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، مكرم بنمنا، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وتناول هذا اللقاء عمل اللجنة وضرورة تذليل كل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافها حتى تعود الأموال المنهوبة من الشعب إلى الشعب.

وأعلم رئيس اللجنة رئيس الجمهورية بتلقي عشرات المطالب لإجراء الصلح طبق أحكام المرسوم، وبأن المبالغ المالية التي يمكن استعادتها هي مبالغ هامة قد تصل إلى مئات المليارات.

وأوصى رئيس الجمهورية بسرعة البتّ في هذه الملفات دون التسامح في أي مليم واحد لأنه من حقّ الشعب التونسي.

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