الكسيكسي يدعو لتركيز منظومة وطنية لرصد المؤشرات الأولية لبوادر التطرف

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي خلال حضوره اجتماع لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان يوم أمس الاثنين، ضرورة مزيد توحيد الرؤى بين مختلف هياكل الدولة للتأسيس لسياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المجتمعية خاصة لدى الشباب والفئات الهشة وتُحقق الإدماج الاجتماعي والتّمكين الاقتصادي باعتماد مقاربات مبنية على احترام حقوق الانسان.

كما دعا الكسيكسي إلى اعتماد خطاب بديل يضمن التصدي للتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية، معتبرا أن أكثر من 53% من الخطابات تدعو إلى الكراهية والعنف خاصة على موقع الفايسبوك وفي الفضاء السيبرني.

كما دعا المتحدث إلى الإسراع بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون على نحو يضمن التوقي من مخاطر الاستقطاب في المؤسسات السجنية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قانون الخدمة الوطنية وتركيز منظومة وطنية للكشف المبكر عن التغيرات في السلوك ورصد المؤشرات الأولية لبوادر التطرف.

وشدّد منير الكسيكسي على ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني يتعلق بتنظيم العمل الإستعلامي وتطوير المنظومة التشريعية التي تعنى بمكافحة الجريمة السيبرنية، كما طالب بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التهريب لارتباطها الوثيق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال.

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