رئيس مجلس الشعب يُجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني

أجرى رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الإربعاء 5 أوت 2020، مكالمة هاتفيّة مع نبيه برّي رئيس مجلس النواب اللبناني.

وتأتي هذه المكالمة على إثر الانفجار الذي جدّ أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت والذي خلّف العشرات من الضحايا والجرحى وخسائر مادية فادحة.

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تضامن النواب التونسيّين وكافة الشعب التونسي مع الشعب اللبناني في مواجهة هذه الحادثة الأليمة، مُقدّما التعزية الخالصة لأسر الضحايا، متمنّيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما شدّد رئيس مجلس النواب على أهميّة استنهاض كلّ المجهودات لتقديم المساعدة اللازمة والعاجلة للشعب اللبناني ، مؤكّدا على دور البرلمانات في تحفيز هذا التوجّه ودفع الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية للقيام بدورها الإنساني وواجب التضامن والمساعدة العاجلة بما يُخرج لبنان وشعبها سريعا من هذه الوضعية الصعبة والمؤلمة.

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