رئيس مجلس الشعب يُواصل لقاءاته مع رؤساء الكتل

التقى راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020، عددا من رؤساء الكتل البرلمانية وهم على التوالي:

▪️أسامة الخليفي، رئيس كتلة قلب تونس

▪️هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطيّة

▪️نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة

▪️عدنان بن ابراهيم، رئيس كتلة المستقبل

كما أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إثر ذلك على اجتماع لرؤساء الكتل النيابيّة تمّ خلاله التأكيد على أهميّة الوصول إلى توافقات حول الترشيحات للمحكمة الدستوريّة التي تنتهي آجال تقديمها يوم 12 جوان الجاري، إضافة إلى الحرص على انجاح سير الجلسات العامة.

كلمات البحث :رؤساء الكتل;لقاء;مجلس الشعب