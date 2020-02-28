رئيس مجلس النواب الأردني في زيارة رسميّة لتونس



يؤدّي عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية من 01 الى 05 مارس 2020، زيارة رسمية الى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب.

وتندرج هذه الزيارة في نطاق علاقات التعاون البرلماني القائم بين تونس والأردن والعمل المشترك على مزيد دفعها وتنميتها بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الشراكة بين البلدين.

وسيكون رئيس مجلس نواب الشعب في استقبال ضيف تونس والوفد المرافق له بمطار تونس قرطاج الدولي يوم الاحد 01 مارس 2020، على الساعة الثانية عشرة والنصف 12.30 .

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