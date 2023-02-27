رئيس مجلس الوزراء القطري يصل تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين، بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج الدولي، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، والوفد المرافق له.

وستكون الزيارة « اقتصادية » بامتياز حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق على تحسين مردودية المبادلات التجارية بين البلدين، حسب بلاغ صادر عن سفار قطر بتونس.

كما أن الزيارة ستسلط مزيد الأضواء على الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة بما يرفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما.

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