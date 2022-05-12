رئيس مجلس الوزراء المصري في زيارة بيومين إلى تونس

يؤدّي رئيس مجلس الوزراء بجمهوريّة مصر العربية مصطفي مدبولي يوميْ 12 و13 ماي 2022، زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

وستترأس نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين.

كما ستُشرف رئيسة الحكومة ونظيرها المصري يوم 12 ماي 2022، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إضافة إلى الإشراف على التظاهرة الثقافية التي تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية المصرية 2021 – 2022 برعاية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته صباح اليوم الخميس، أن هذه اللجنة ستكون محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.

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