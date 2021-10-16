رئيس مجلس الوزراء المصري يهنئ رئيسة الحكومة

تلقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء المصري رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمناسبة أداء حكومتها لليمين والانطلاق في عملها، متمنيا لها النجاح في مهامها على رأس الحكومة الجديدة.

ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة، كما شكرت الحكومة المصرية على وقوفها الى جانب تونس في حربها ضد جائحة كوفيد-19.

وفي الختام، أعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة من أجل إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المرتقبة.

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