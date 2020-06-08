رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي عددا من رؤساء الكتل

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي بعد ظهر اليوم الاثنين 8 جوان 2020، عددا من رؤساء الكتل النيابيّة.

وتمّ خلال اللقاءات الثنائيّة التأكيد على أهميّة تحقيق التواصل المستمر بين رئاسة المجلس ورؤساء الكتل بغاية تحقيق نجاعة العمل داخل مختلف هياكل المجلس والتفاعل الإيجابي مع الاستحقاقات الجسيمة الهامة المعروضة على مجلس نواب الشعب.

وقد التقى رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من:

▪حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح

▪مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس

▪سيف الدين مخلوف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة

▪حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنيّة

وسيُواصل رئيس مجلس نواب الشعب صباح غد لقاءاته مع بقية رؤساء الكتل.

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