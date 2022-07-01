رئيس مدير عام ديوان التجارة: مادة السكر متوفرة

أكد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة الياس بن عامر في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، أن مادة السكر متوفرة.

وأوضح بن عامر أن الاستهلاك الصناعي والأسري للسكر يتراوح بين 700 وألف طن يوميا.

وأوضح المتحدث أنه »منذ أسبوعين تم تسجيل اختلال في التزويد بسبب خلل في إنجاز عقد مزود من الخارج الذي لم يجلب الكميات في الوقت المحدد رغم أن الدولة قامت بتسديد جميع الفاتورات. »

ولفت بن عامر إلى وجود باخرة محملة بـ18 ألف طن راسية بميناء صفاقس ويتم إفراغ الحمولة حاليا، كما ستصل اليوم باخرة ثانية محملة بـ30 ألف طن من السكر، مشيرا أيضا إلى أن الشركة التونسية للسكر بباجة توفر 7 الاف طن يوميا.

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