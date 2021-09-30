رئيس منظمة الصحة العالمية يهنئ نجلاء بودن

هنّأ رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على تويتر اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، نجلاء بودن رمضان بمناسبة تكليفها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها كل التوفيق في مهمتها الجديدة ومتطلعا من أجل انهاء جائحة كورونا وتحقيق الصحة للجميع .

وللتذكير فقد كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، لتكون بذلك أوّل امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

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