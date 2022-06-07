رئيس هيئة الانتخابات: التسجيل الآلي سمح بتسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال استقباله رفقة نائبه ماهر الجديدي من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الثلاثاء، أن الرزنامة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الهيئة سيتم تطبيقها في الآجال المحددة، مضيفا بان التسجيل الآلي سمح الى حد الآن بتسجيل ما يفوق مليوني ناخب جديد، وستكون أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 مليون ناخب.

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة إنجاح الاستفتاء بجميع مراحله، مشددة على انها ستعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة.

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