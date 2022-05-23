رئيس هيئة الانتخابات يلتقي وفدا عن الاتحاد الأوروبي

عبّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين 23 ماي 2022، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خلال كل المحطات الانتخابية التي شهدتها بلادنا منذ سنة 2011، مؤكدا حرص مجلس الهيئة على دعم التنسيق والتعاون بين الطرفين خلال المواعيد الانتخابية القادمة.

وقدّم خلال لقاء جمعه رفقة كل من ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر وممثلين عن الإدارة التنفيذية بوفد عن البرلمان الأوروبي برئاسة ماريا ارينا Maria ARENA وبحضور سفير الاتحاد بتونس ماركوس كورنارو Marcus CORNARO بسطة عن تركيبة الهيئة الحالية والاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة، مؤكّدا حرص الهيئة على تكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية التي ميّزت أداءها منذ إحداثها سنة 2011.

من جهتها، أكّدت رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي عن قناعتها بأن للهيئة دورا مهمّا في الحفاظ على نزاهة المسارات الانتخابية وشفافيتها، مشيرة في هذا الصدد إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم كل اشكال التعاون في هذا المجال.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الزيارة التي تؤديها إلى تونس تندرج في إطار الحرص على دعم علاقات التعاون مع تونس باعتبارها شريكا متميزا تجمعه بالفضاء الأوروبي علاقات ثقافية واقتصادية متميزة وقيم مشتركة.

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