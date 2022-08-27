رئيس وزراء اليابان: سنقدم مساعدات بـ30 مليار دولار للتنمية في أفريقيا

أكد رئيس الوزراء الياباني في مداخلة له عن بعد خلال مشاركته في قمة تيكاد 8 الملتئمة اليوم وغدًا بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، أن اليابان تُريد أن تكون شريكة لأفريقيا تنمو معها سويا وتعمل معها على تجاوز التحديات للمساهمة بقوة نمو أفريقيا.

وأبرز المسؤول الياباني أن بلاده ستعتمد مقاربة خاصة بها مع التركيز على الموارد البشرية لتحقيق مجتمع افريقي مرن ومتين من خلال الدائرة الإيجابية للنمو والتوزيع.

وأبرز رئيس الوزراء الياباني بأن تمويل القطاع الخاص في أفريقيا بمبلغ قيمته 20 مليار يان والذي تم الإعلان عنه في تيكاد 7 تم تحقيقه 3 سنوات الماضية.

وقال المسؤول الياباني إن القطاعين العام والخاص باليابان سيعملان على تمويل حجم حوالي 30 مليار دولار إجمالا خلال 3 السنوات القادمة، وذلك عبر التشجيع على النمو الأخضر لأفريقيا، حيث سيتم الاستثمار بالقطاعين العام والخاص بمبلغ حوالي 4 مليارات دولار وأيضا من خلال التشجيع على الاستثمار وخاصة الشركات الناشئة فضلا عن العمل على الاقتراض المشترك مع البنك الافريقي للتنمية بمبلغ يصل إلى نحو 5 مليارات دولار بالحد الأقصى.

وأبرز المسؤول أن اليابان بناء على مبدأ الأمن البشري وللمساهمة في دعم التدابير لمواجهة الايدز والسل والملاريا وتعزيز الأنظمة الصحية مع التركيز على أفريقيا، تعلن اليوم عن تقديم مليار و 800 مليون دولار في الـ 3 سنوات القادمة في إطار الزيادة السابعة لأموال الصندوق العالمي .

كلمات البحث :أفريقيا;تنمية;مساعدات