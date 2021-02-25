رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تدعو المشيشي إلى الاستقالة

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان خلال لقاءها اليوم الخميس، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة.

ودعت الرابطة الرئاسات الثلاث إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والشروع في تنفيذها، حاثة مكونات الطيف المجتمعي المعني، أحزابًا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الاجتماع من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحها.

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