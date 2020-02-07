رابطة حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في ملابسات وإجراءات ملف سامي الفهري

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، أنها توجهت إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات الإجراءات المتخذة بخصوص ملف سامي الفهري ومدى مطابقتها للقانون.

واعتبرت الرابطة أن تلك الملابسات والإجراءات « تثير كل الريبة والشك » و « تسيء » إلى السلطة القضائية، و « توحي إلى توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام ».

وأهابت الرابطة بكل الأطراف السياسية « بالنأي بنفسها عن استعمال القضاء، ومحاولات تركيع وسائل الإعلام »، مذكرة « بأهمية إحترام القانون وروح القانون لضمان إنتقال ديمقراطي حقيقي ».

واعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن « ما حصل يومي 29 و30 جانفي 2020 من تصد لتنفيذ قرار لمحكمة التعقيب يقضي بالإفراج عن سامي الفهري، وتعمد إبقاء الأخير في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية ومن إرجاع برقي، غير مسبوق في تاريخ القضاء بتونس، للملف إلى محكمة الاستئناف، ثم تتولى دائرة الاتهام في شبه سرية تخرق خرقا تاما حقوق الدفاع المضمونة لجميع المواطنين في إطار نواميس المحاكمة العادلة، ثم تولي دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق سامي الفهري تم إرسالها إلى سجن المرناقية مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تطبيقها، يثير كل الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام »، وفق نص البيان.

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