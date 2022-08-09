رابطة حقوق الإنسان تُحذر من تحوّل الجهاز الأمني إلى هيئة قضائية موازية

نددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ممثلة في فرعيها بصفاقس اليوم الخميس، بكل شدة بما صدر عن عدد من أعوان الامن بالزي المدني خلال عرض مسرحي للطفي العبدلي بالمسرح الصيفي بصفاقس في سهرة يوم 7 أوت الجاري من عنف مادي معنوي واعتداء على حق التعبير والإبداع وانتهاك لحق الجمهور في النفاذ إلى النشاط الثقافي دون وصاية.

كما حذرت رابطة حقوق الإنسان من مخاطر تحوّل الجهاز الأمني المناط بعهدته تأمين العروض الفنية إلى « هيئة رقابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ليُصبح وصيا على « الذوق العام » وعلى حرية الفن والإبداع بل إلى هيئة قضائية موازية.

وحذرت الرابطة من تواصل حلقات الاعتداء، معربة عن خشيتها من تطوره إلى سياسة ممنهجة من شأنها التهديد الجدي للحريات والحقوق بقطع النظر عما يصدر بين الحين والآخر من شعارات شكلية في التمسك بهذه الحقوق.

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