رابطة حقوق الانسان تزور مخلوف وبالطيب والسماوي وجراية بسجن المرناقية

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، أنّ وفدا تابعا لها متكونا من عضوي الهيئة المديرة، الكاتب العام بشير العبيدي وأمين المال جمال مالكي ورئيس فرع بن عروس عزالدين الدايخ رفقة الدكتورة بثينة الوحيشي .

وقد التقى الزَوار بعديد المقيمين بالسجن وعاينوا أوضاعهم المعنوية والصحية ، من بينهم نواب مجمدون : (سيف الدين مخلوف و نضال السعودي) و (لطفي علي) ، ووالي منوبة السابق ( أحمد السماوي) و(سمير بالطيب) وزير الفلاحة السابق ، و(شفيق جراية ) رجل الأعمال .

وأكدت الرابطة أنه تعذَر عليها لقاء ( الصَحبي العمري ) الذي تبين أنه نقل ليلة الأمس الى المستشفى حيث تمَ الإحتفاظ به للعلاج .

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