رادس: الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والقبض على عناصرها

داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين من ولاية بنعروس، بعد إستشارة النيابة العمومية، يوم أمس الاثنين 02 نوفمبر 2020، منزلا بحهة رادس وألقت القبض على 04 أشخاص كانوا بصدد الحفر والتنقيب عن الآثار.

واعترف الموقوفون بالتحري معهم أنهم كانوا بصدد التنقيب عن الكنوز، كما تبين من خلال التحريات والأبحاث أن صاحب المنزل قد قام بالتنسيق مع 04 أشخاص آخرين لهم دراية في مجال التنقيب عن الكنوز والذين تم إلقاء القبض عليهم.

وتمّ حجز آلة لكشف المعادن وفأس وآلة حفر يدوية وآلة ردم وقارورة بلورية بها 03 قطع حجرية.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

كلمات البحث :التنقيب عن الآثار;رادس;شبكة