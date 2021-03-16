راشد الخياري: معلومات مؤكدة بتحريك الإرهاب واستهداف الأمن لصرف الأنظار عن التسريبات

أكد النائب المستقل بمجلس نواب الشعب في حوار له على الإذاعة الوطنية صباح اليوم الثلاثاء، أن لديه معلومات مؤكدة بأنه قد يتم تحريك الإرهاب في تونس واستهداف الأمن بعد حادثة المطار لصرف الأنظار عن التسريبات الصوتية الأخيرة.

وأشار الخياري إلى أنه سلم سابقا أدلة قبل حادثة اقتحام بنك بالڨصرين عن وقوع علمية ارهابية ولم يتم التعامل معها.

وكان الخياري قد نشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

» أُعطيت الاوامر من داخل الغرفة المظلمة لصرف أنظار الرأي العام عن « فضيحة تسريبات عمار » و إلهاء الرأي العام بأي ثمن ممكن… » .

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