راشد الغنوشي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

تلقّى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس حركة النهضة راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الجمعة 02 أفريل 2021، بمركز التلقيح العمومي بأريانة، الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووجّه الغنوشي نداء الى كل التونسيين بضرورة التسجيل في منظومة إيفاكس للحصول على التلقيح باعتباره وسيلة ضرورية للتخلّص من هذا الوباء العالمي وكي تتعافى تونس واقتصادها.

وأثنى رئيس المجلس على مجهودات الفرق الصحية في التصدي لهذه الجائحة، وكل من بذل جهودا للحصول على اللقاح، كما ترحّم على أرواح كل من فقدتهم تونس بسبب الكارثة الوبائية، متمنّيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

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