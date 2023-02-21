راشد الغنوشي يَمثُل أمام قطب مكافحة الإرهاب

اخر تحديث : 21/02/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

غنوشي

تحول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ظهر اليوم الثلاثاء، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعوينة للاستماع إليه بخصوص شكاية كانت رفعتها ضده نقابة أمنية تتعلق بعبارة « طاغوت » إبان تأبين الغنوشي لأحد قيادات حركة النهضة.

وقال القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، في تعليقه على مثول الغنوشي، اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب: إن « الغنوشي سيخرج من هذه المعركة في كل الأحوال منتصرا سواء كان في محبسه أو حرا طليقا في الساحات العامة المفتوحة » .
جدير بالذكر بأن عددًا من الشخصيات السياسية وأنصار الحركة نظموا اليوم وقفة تضامنية أمام القطب القضائي .


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