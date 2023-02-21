راشد الغنوشي يَمثُل أمام قطب مكافحة الإرهاب

تحول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ظهر اليوم الثلاثاء، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعوينة للاستماع إليه بخصوص شكاية كانت رفعتها ضده نقابة أمنية تتعلق بعبارة « طاغوت » إبان تأبين الغنوشي لأحد قيادات حركة النهضة.
وقال القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، في تعليقه على مثول الغنوشي، اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب: إن « الغنوشي سيخرج من هذه المعركة في كل الأحوال منتصرا سواء كان في محبسه أو حرا طليقا في الساحات العامة المفتوحة » .
جدير بالذكر بأن عددًا من الشخصيات السياسية وأنصار الحركة نظموا اليوم وقفة تضامنية أمام القطب القضائي .
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