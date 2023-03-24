راضية الجربي: لن أترشّح لرئاسة اتّحاد المرأة التونسية مُجددا

أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 24 مارس 2023، عن قرارها عدم الترشح لرئاسة الاتحاد مُجددا، مؤكدة أن قرارها نهائي وحان الوقت حتى تأخذ مترشحة أخرى المشعل.

ولفتت الجربي إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيعقد مؤتمره بعد شهر رمضان لتعود بعده إلى مزاولة مهنتها كمحامية.

وفي سياق آخر، أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي أن الاتحاد لا يعتبر مسار 25 جويلية انقلابا، مشددة على أن 25 جويلية كانت لحظة ضرورية ومهمة للشعب التونسي حيث أصبحت تونس تعيش تجربة أخرى من الإصلاح .

كما أبرزت الجربي بأن عهد التطبيل انتهى وكذلك عهد الفوضى الذي عاشته تونس خلال فترة حكم الترويكا انتهى » .

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