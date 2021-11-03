راضية النصراوي تخضع لعملية جراحية دقيقة على الدماغ

اخر تحديث : 03/11/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

راضية النصراوي

أعلن الأمين العام لحزب العمال حمه الهمامي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن زوجته راضية النصراوي أُخضعت منذ صباح اليوم لعملية جراحية دقيقة على الدماغ بقسم جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري حيث تقيم منذ نصف شهر للعلاج.
وأكد الهمامي أن هذه العملية جرت في ظروف طيبة، وحالتها صحية الآن مستقرة.
وتوجه حمه الهمامي بالشكر للإطار الطبي وشبه الطبي ولكل العاملات والعاملين بالمستشفى.


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