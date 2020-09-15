رامي الامام يستفيق من غيبوبته ويتنفس بشكل طبيعي

اخر تحديث : 15/09/2020

رامي الإمام

أعلن رئيس قسم الإنعاش والتخذير بمستشفى سهلول الدكتور وليد نعيجة في تصريحات صحفية ظهر اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، استفاقة وكيل الحرس الوطني المصاب في العملية الإرهابية بأكودة رامي الإمام من غيبوبته، مؤكدا أن حالته الصحية في تحسن ملحوظ حيث أصبح يتنفس بشكل طبيعي.
وكان الدكتور نعيجة قد أكد في تصريح له يوم الأربعاء المنقضي، أن المصاب في غيبوبة اصطناعية، وكان قد تعرّض إلى عملية دهس ثم 5 عمليات طعن بالرئة والكبد والأمعاء كما أصيب بارتجاج على مستوى الرأس .
وللتذكير فقد أسفرت العملية الإرهابية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.


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