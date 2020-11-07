رجة أرضية شمال منطقة الوردانين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ غله مساء اليوم السبت، عن تسجيل رجة أرضية بلغت قوتها 2.77 درجة على سلم ريشتر وذلك على الساعة السادسة مساء و56 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكان مركزها شمال منطقة الوردانين من ولاية المنستير.

وأوضح المعهد بأن محطات رصد الزلازل التابعة له، رصدت هذه الرجة الأرضية التي حدد مركزها، وفق التحاليل الأولية، بـ 35.77 درجة خط عرض وبـ 10.65 درجة خط طول، وذلك شمال منطقة الوردانين.

وكشف البلاغ بأن متساكني منطقتي الوردانين ومساكن (ولاية سوسة)، شعروا بهذه الرجة الأرضية.

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