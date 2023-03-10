رجة أرضيّة ثانية بالمنستير

ضربت رجّة أرضية رابعة بقوة 3 درجات تقريبا على مقياس ريشتر ولاية المنستير في حدود الساعة الخا ...

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء أمس الخميس، حكما يقضي بحرمان رئيس ...

نفت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ما راج من اخبار حول انتشار مرض السل لدى طلبة المعهد ال ...