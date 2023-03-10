رجة أرضيّة ثانية بالمنستير

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الجمعة 10 مارس 2023 على الساعة 05.50 بالتوقيت المحلي.
وبلغت قوتها 2.6 درجة على سلم رشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بـ35.54 درجة خط عرض وبـ10.73 درجة خط طول وذلك جنوب مدينة زرمدين.
وقد شعر مواطنو الجهة بهذه الرجة.
وللتذكير فقد سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أمس الخميس 09 مارس 2023 على الساعة 09:10 صباحا رجة أرضية بلغت قوتها 2.5 درجة على سلم ريشتر.
كلمات البحث :المنستير;رجة أرضيّة
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