رجّة أرضية في المنستير بقوة 2.5 درجات

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 09 مارس 2023، على الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا رجة أرضية بلغت قوتها 2.5 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية بسواحل مدينة المنستير (حوالي 11.7 كم شمال شرق مدينة المنستير).

من جهته، أبرز كاهية مدير بالمعهد الوطني للرصد الجوي خير الدين العطافي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، بأنّ الرّجة وقعت في عرض البحر، تبعد عن مدينة المنستير حواليْ 12 كلم، مشيرًا إلى أنّها أحدثت أثرًا على مستوى اليابسة في المدينة، مؤكدا أنّ هذه الهزّة لا علاقة لها بما حصل في تركيا وسوريا الشهر المنقضي، بل هو مرتبط أساسًا بالصدوع الممتدة من الشرق إلى الغرب.

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