رحلة جنوة: الشركة التونسية للملاحة توضّح وتعتذر

أصدرت الشركة التونسية للملاحة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، بلاغا تبعا لما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول رحلة السفينة « تانيت » انطلاقا من ميناء جنوة الايطالي في اتجاه ميناء حلق الوادي بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

وأكدت الشركة ما يلي:

- انطلقت السفينة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل السلط المينائيّة بجنوة وذلك على غرار بقيّة السفن المبرمجة للإبحار في نفس اليوم.

- إن السفينة تعرّضت خلال الرحلة لموجة من الرياح العنيفة مما تسبب في بعض الاضطرابات وإرباك المسافرين لكن دون تسجيل أضرار.

- إنّ السفينة « تانيت » هي سفينة مجهزة بجميع التجهيزات الحديثة والكفيلة بمجابهة العواصف مع المحافظة على سلامة المسافرين والطاقم البحري وكذلك هيكلها.

- إنّ الأحوال الجويّة المسجّلة قدّرت بأنّها لا ترتقي لمستوى يمكن أن يشكل خطرا أو عائقا دون الإبحار.

وقالت الشركة التونسيّة للملاحة إنها في كل الأحوال تقوم بإلغاء أو تأجيل السفرات في صورة وجود مخاطر يمكن أن تمسّ من سلامة المسافرين.

وشددت الشركة على أنه في صورة وجود خطر على الملاحة البحريّة فإنّ السلط المينائية لا تعطي تأشيرة الخروج وتمنع جميع السفن من مغادرة الميناء إلى حين زوال المانع وتتحمل المسؤولية القانونية في ذلك.

وتقدّمت الشركة باعتذاراتها لكافة المسافرين.

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