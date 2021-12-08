رزنامة الأعياد والعطل الرسمية في تونس



صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء، أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي:

1 -رأس السنة الهجرية : يوم واحد. 2

-المولد النبوي الشريف : يوم واحد.

3 -عيد الفطر : ثلاثة أيام.

4 -عيد الأضحى : يومان. 5 –

رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.

6 -عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.

7 -ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.

8 -عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.

9 -عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.

10 -عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.

11 -عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.

12 -عيد الثورة : 17 ديسمبر : يوم واحد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن مؤخرا، عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.

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