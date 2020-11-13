رزنامة الإمتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020- 2021

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، عن رزنامة الإمتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020-2021.

البكالوريا

وستنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021 يوم الاربعاء 16 جوان 2021 وتتواصل أيام 17 و18 و21 و22 و23 جوان 2020، على أن تعلن نتائجها يوم الأحد 4 جويلية 2021.

وتنتظم الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا أيام 6 و7 و8 و9 جويلية 2021 لتعلن نتائجها يوم السبت 17 جويلية 2021.

وفقا لرزنامة وزارة التربية ، فإن اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية سيُجرى خلال الفترة من 12 أفريل إلى 24 أفريل 2021 في حين تنتظم الاختبارات التطبيقية والشفاهية من 27 ماي المقبل الى 9 جوان 2021.

السيزيام

أما بخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام)، فستجرى أيام 28 و29 و30 جوان 2021 وسيقع الاعلان عن نتائجها يوم الاربعاء 14 جويلية 2021.

النوفيام

وينتظم امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (النوفيام) أيام 1 و2 و3 جويلية 2021 وتعلن نتائجه يوم الجمعة 16 جويلية 2021.

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