رزنامة الاختبارات الكتابية لكافة الامتحانات الوطنية لسنة 2020

نشرت وزارة التربية اليوم الاثنين، رزنامة الاختبارات الكتابية لكافة الامتحانات الوطنية لسنة 2020.

وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا يوم الأربعاء 10 من جوان المقبل بإجراء الاختبار الكتابي لمادة الفلسفة لجميع الشعب، على أن تتواصل بقية الاختبارات أيام 11 و12 و15 و16 و17 جوان.

كما حددت وزارة التربية يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 اول يوم لإجراء الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة لامتحان باكالوريا لتمتد ايام 1 و2 و3 من جويلية القادم.

أما امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني والعام « النوفيام » فستجرى الاختبارات الكتابية الخاصة به أيام 22 و23 و24 جوان 2020 كما سيتم اجراء اختبارات مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام » أيام 25 و26 و27 جوان 2020

وأكدت وزارة التربية أن كل محاولة غش أو مساعدة على الغش أو إساءة للسلوك من المترشح ينجر عنها إلغاء الامتحان مع أمكانية تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات مع الرفت من المؤسسات التعليمية العمومية.

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