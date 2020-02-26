رسائل الفخفاخ إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والأحزاب والمنظمات الوطنية

توجه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، برسائل إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والأحزاب والمنظمات الوطنية والإعلام والشباب والمرأة التونسية.

وأكد الفخفاخ لرئيس الجمهورية أنه سيعمل اليد باليد بتكامل لتحقيق المصلحة العليا للوطن، مشيرا في رسالته للبرلمان على تقديره لصلاحياتهم التشريعية والرقابية في إطار احترام الدستور.

وشدد الفخفاخ في رسالته للأحزاب على أن العلاقة الرابطة بينهم مبنية على الاحترام المتبادل، قائلا إن المنظمات الوطنية شركاء الحكومة السياسيون.

كما وعد الفخفاخ الندساء بالعمل على دعم الحقوق المكتسبة .

وتعهد الفخفاخ بعدم ممارسة أي رقابة على عمل الإعلاميين، متوجها بكلامه للإعلاميين « أنتم السلطة الرابعة تمارسون عملكم بكل حرية ودون رقابة » .

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