رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى سعيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 20 ماي 2022 بقصر قرطاج، ختار ولد الشيباني، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة وشائج الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمر القائمة بين تونس وموريتانيا والتي تعكس عمق الروابط التاريخية وتعدّد القواسم الحضارية والثقافية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة العمل سويا مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات وفق تصورات مشتركة ورؤى جديدة، فضلا عن مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الترشحات للمناصب في المنظمات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، نقل ختار ولد الشيباني إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الموريتاني، مجدّدا التأكيد على ما تكنه بلاده من تقدير كبير لتونس وقيادتها وشعبها.

كما أشار ختار ولد الشيباني إلى ما يجمع القيادتين في البلدين من تطابق في وجهات النظر والتصورات بشأن عدّة مواضيع ومسائل ثنائية وإقليمية ودولية، وأعرب عن تطلّع موريتانيا إلى مزيد تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع تونس وتنويعها لتشمل مجالات جديدة وواعدة.

كلمات البحث :الرئيس الموريتاني;رسالة;سعيد