رسالة شكر خطية من رئيس الدولة إلى نظيره السعودي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 بقصر قرطاج، إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.

وسلّم رئيس الدولة وزير الشؤون الدينية رسالة خطية موجّهة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتضمّن شكر المملكة على ما تبذله من جهود لحسن إعداد موسم الحجّ.

وأسدى رئيس الجمهورية، بالمناسبة، تعليماته بضرورة السهر على توفير الإحاطة الكاملة للحجيج التونسيين الميامين في البقاع المقدّسة على مختلف المستويات حتى تدور مناسك الحجّ في أحسن الظروف.

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