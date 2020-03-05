رسالة من الرئيس الصيني إلى رئيس البرلمان

استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 05 مارس 2020، بقصر باردو Wang Weinbin سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس.

وسلّم السفير رئيس مجلس نواب الشعب رسالة من شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أعرب فيها عن شكره لرئيس المجلس على تضامنه وتعاطفه مع الشعب الصيني بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكّد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء حرص تونس على تقوية العلاقات الثنائية، وعبّر عن تضامن التونسيين مع الشعب الصيني بسبب هذا الفيروس ، مثمّنا الجهود المتواصلة لمحاربته ومعربا عن الامل في ان تكون الدولة الصينية على أحسن حال بفضل قدرتها على محاربة هذا الوباء.

كما عبّر رئيس المجلس عن رغبته في مزيد توطيد العلاقات وفتح مجالات ارحب للتعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مشيرا إلى أن البرلمان مستعد للعمل على ازالة العوائق المرتبطة بالإجراءات، داعيا الى رفع التعاون لا سيما في المجال التجاري عبر تعزيز مستوى التوريد الصيني من تونس وخاصة من زيت الزيتون.

كما أبرز الغنوشي الرغبة في مواصلة اقبال السياح الصينيين على بلادنا، مشيرا من جهة اخرى الى تقوية مستويات التعاون الاجتماعية والثقافية ومعربا عن الامل في بعث جامعة صينية بتونس، ودعم تعليم اللغات والاستفادة من الحضارة الصينية.

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