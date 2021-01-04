رسالة من الرئيس الغاني إلى قيس سعيّد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 4 جانفي 2021، بقصر قرطاج « أنان كاتو » ANNAN CATO المبعوث الخاص للرئيس الغاني والمحمل برسالة إلى رئيس الدولة.
وتناول اللقاء روابط الأخوة التاريخية والتعاون القائمة بين تونس وغانا، وأهمية مزيد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف صلب المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم القضايا التي تهم البلدين والقارة الإفريقية.
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